Американський мільярдер уже зустрівся з міністром закордонних справ Китаю. Також повідомляють про ймовірні цілі візиту Маска до країни з другою економікою світу.

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Маск у Китаї

Генеральний директор виробника електрокарів Tesla приїхав до Китаю, найімовірніше, задля того, щоб анонсувати подальше розширення свого бізнесу у цій країні.

На фоні новин про приїзд мільярдера до Китаю зафіксували істотне подорожчання акцій Tesla на фондовому ринку. Вартість цінних паперів виробника електромобілів зросла на 5% майже відразу після відкриття ринку у вівторок, 30 травня. Пізніше зростання трохи сповільнилося, але Tesla завершила сесію на біржі із сильнішими позиціями на 2,6%.

Додамо, що з усіх бізнесів Ілон Маска, на постійній основі можна стежити лише за показниками компанії Tesla. Річ у тому, що лише вона має статус публічної. Зокрема, виробник електрокарів має щоквартально публікувати звіти. Додамо актуальні дані про динаміку Tesla на фондовому ринку:

Вартість акцій компанії коливається на рівні 201,16 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance;

за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance; Цінні папери з початку торгів подорожчали на 4,14% ;

; Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 637,6 мільярда доларів.

Позиція Китаю

Цікаво, що Маск приїхав до Китаю, коли офіційний Пекін намагається продемонструвати, що він відкритий для іноземних компаній. Для прикладу, очільник Міністерства закордонних справ Цінь Ґан заявив, що "модернізація по-китайськи" створить безпрецедентний потенціал для зростання та ринковий попит.

За словами дипломата, Китай і надалі буде створювати кращу бізнес-середовище (ринкові та правові умови) для іноземних компаній у країні. Міністр також заявив, що Ілон Маск відмітив китайський народ та досягнення країни. Ба більше, згідно з його заявою Tesla готова розширювати свій бізнес у Китаї.