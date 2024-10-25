Илон Маск против Владимира Путина: кто богаче

В мировых СМИ распространяется новость об общении американского предпринимателя Илона Маска и российского президента Владимира Путина. Интересно, что их обоих считают невероятно богатыми людьми.

Илон Маск и Владимир Путин: кто богаче

На сегодня американский предприниматель и глава компаний Tesla, SpaceX и X (в прошлом Twitter) Илон Маск возглавляет рейтинг самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

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Издание оценивает капитал Илона Маска в 272,5 миллиарда долларов. В то же время Bloomberg информирует, что состояние бизнесмена составляет 270 миллиардов долларов. Напомним, что капитал Илона Маска за день вырос более чем на 30 миллиардов долларов после публикации отчета Tesla за третий квартал, который спровоцировал рекордное подорожание акций компании.

Интересная деталь! Согласно данным Forbes, разрыв между первым и вторым местом в рейтинге самых богатых людей мира составляет 61,2 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон.

Для сравнения, о личном капитале Владимира Путина известно довольно мало. Однако финансист и экономист Уильям Браудер считает, что состояние главы Кремля составляют примерно 200 миллиардов долларов. Соответствующее заявление он сделал в Сенате США в 2017 году.

Однако существует, по меньшей мере, еще две теории относительно богатства Путина. В первой говорится о том, что Владимир Путин возглавляет структуру, которая похожа на мафию. То есть он создает благоприятные условия для обогащения своих друзей и родственников, а взамен получает своеобразные "откаты" в формате различных активов. Вторая теория "говорит" о том, что все истории о богатстве Путина – это блеф.

В то же время украинские экономисты эксклюзивно 24 Каналу объяснили, что формально никакие активы с Владимиром Путиным связать нельзя. В частности, Олег Пендзин заявил, что существуют активы, которые связывают с российским президентом, но они и зарегистрированы на других лиц. Тогда как Борис Кушнирук заметил, что все осознают, что Путин обладает значительным богатством, но доказать, что что-то ему принадлежит не так просто.