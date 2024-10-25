Капитал Илона Маска увеличился десятки миллиардов долларов

Состояние Илона Маска резко выросло после публикации отчета Tesla за третий квартал, который спровоцировал подорожание акций компании. Об этом пишет Markets Insider.

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Акции производителя электрокаров выросли в цене на 22%. Благодаря этому рыночная капитализация компании увеличилась на примерно 150 миллиардов долларов. Главные причины такого роста следующие:

Лучшие, чем ожидали показатели за квартал;

Планы о снижении стоимости автомобилей в 2025 году;

Прогноз Илона Маска о росте поставок автомобилей до 30% в следующем году.

На этом фоне капитал Илона Маска, который возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире, вырос более чем на 30 миллиардов долларов за день. Этот показатель пересек отметку в 270 миллиардов долларов.