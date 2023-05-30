Илон Маск о недвижимости в США

Американский бизнесмен считает, что коммерческая недвижимость быстро тает. Ранее Илон Маск заявлял, что в этом секторе могут возникнуть проблемы после потрясений в банковской отрасли.

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Напомним, что в марте 2023 года США и мир всколыхнула новость о крахе нескольких банков. Много внимания было приковано к кредитору Silicon Valley bank. Больше о причинах неожиданного банкопада читайте здесь.

Кроме того, по мнению Маска, одна из самых серьезных надвигающихся проблем имеет отношение именно к коммерческой недвижимости. По его словам, региональные банки также могут столкнуться с волной дефолтов из-за их огромного влияния на этот сектор.

Ситуация в секторе

В последние месяцы инвесторы, привлеченные к этому сектору, имели немало причин для волнения. Среди главных причин:

Высокие процентные ставки;

Более сложные условия для кредитования;

Тренд на работу из дома.

Эксперты из JPMorgan подсчитали, что сейчас приблизительно 450 миллиардов долларов кредитов на коммерческую недвижимость, срок действия которых истекает в 2023 году и могут привести к дефолту.

В то время как в Morgan Stanley Wealth считают, что это цены на коммерческую недвижимость могут обвалиться вплоть на 40% на фоне вызовов в секторе.