"Илон Маск" присоединился к масштабной афере криптомошенников

Мошенники создали фейковый видеоролик с американским миллиардером и бизнесменом Илоном Маском, чтобы похитить криптовалюту на десятки тысяч долларов. Видео опубликовали на платформе YouTube.

Мошенники использовали Илона Маска в масштабной афере

В фейковом ролике Илон Маск обещает бесплатную раздачу различных цифровых монет. Видео от киберпреступников, который выдали за выступление миллиардера, посмотрели более 70 тысяч человек.

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Мошенники сделали так, что у зрителей было впечатление, что они смотрят онлайн-трансляцию конференции Bitcoin 2024, которая была в Нэшвилле. Напомним, что на мероприятии был Дональд Трамп, который поделился своими планами относительно криптовалюты в случае победы на президентских выборах в США.

В ролике сгенерированным искусственным интеллектом Илон Маск якобы указал адрес, на который все желающие могли присылать любую сумму в криптовалюте, а взамен получить обратно вдвое большую сумму. В результате аферисты получили от людей, которые поверили в заявления "Илона Маска", криптовалюты на 28 586 долларов.