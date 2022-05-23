Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял миллиарды долларов из своего состояния после того, как появились обвинения в сексуальных домогательствах против бизнесмена.

Обратите внимание Вызовы для агросектора: как заработать на глобальном росте цен на продовольствие

Илон Маск потерял более 10 миллиардов долларов в сутки

В предыдущий четверг состояние Илона Маска оценивали в 212 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. После появления новостей об обвинениях в отношении миллиардера его капитал обвалился сразу до 201 миллиарда долларов. На момент создания этого материала, Forbes оценивает состояние бизнесмена в 208,6 миллиарда долларов.

Согласно Insider, SpaceX, космическая компания Илона Маска, заплатила бортпроводнице 250 тысяч долларов за урегулирование иска против бизнесмена по поводу сексуальных домогательств, которые якобы имели место в 2018 году. Илон Маск отрицает эти обвинения.

Миллиардеру принадлежит примерно 47% активов SpaceX. На прошлой неделе компанию оценили в 125 миллиардов долларов. Тем не менее следует помнить, что SpaceX – это частная компания, поэтому ее оценка сильно не меняется изо дня в день.

К теме! Больше всего на состояние бизнесмена влияет динамика акций компании Tesla. Согласно данным BBC, Илону Маску принадлежит примерно 15% производителя электрокаров. После последних новостей о миллиардере, ценные бумаги компании обвалились на 6,4%.

В целом по оценке Bloomberg, с начала года Маск стал беднее более чем на 69 миллиардов долларов. Отчасти это связано с тем, что цена акций Tesla упала на фоне глобальной распродажи акций, поскольку инвесторы озабочены состоянием мировой экономики.

Напомним, что в 2021 году состояние Маска достигло 302 миллиардов долларов. Он стал первым человеком в мире, достигшим такого результата.

долларов. Он стал первым человеком в мире, достигшим такого результата. В то же время, по состоянию на 23 мая стоимость акций производителя электрокаров колеблется на уровне 668,95 доллара за штуку.

за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 693,038 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Интересно – трогательное видео об украинцах за границей: смотреть видео