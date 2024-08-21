"Наихудшая сделка по кризису 2008 года": как Илон Маск подставил топовые банки США

В 2022 году американский миллиардер Илон Маск объявил о приобретении социальной сети Twitter, которую он позже переименовал в X. Однако для реализации своего плана бизнесмен заключил специальное соглашение с несколькими банками.

Покупка Twitter Маском стала провалом для банков США

Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, став генеральным директором компании. Частью этой сделки был кредит на сумму в размере в размере 13 миллиардов долларов, который он получил от 7 кредиторов.

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Среди банков, которые выделили средства Илону Маску, были Morgan Stanley и Bank of America. Банки, которые выдают кредиты на поглощение, как правило, достаточно быстро продают долг другим инвесторам, чтобы не держать его на своих балансах. Кроме того, таким образом они зарабатывают на комиссионных.

Но сделка с миллиардером стала исключением. Дело в том, что банки просто не смогли продать долг, не понеся огромных убытков. Обычно это было связано с плохими финансовыми показателями компании. Это означает, что кредиты остались в подвешенном состоянии, или застрявшими, на балансах американских кредиторов.

К теме! В прошлом году компания заявила, что ее стоимость упала более чем на 50% - с 44 миллиардов долларов до около 19 миллиардов долларов.

Однако через два года сделку с Илоном Маском уже называют одной из худших для банков со времен мирового экономического кризиса 2008 года. Также сообщают, что в начале 2024 года банки проводили переговоры относительно возможного плана реструктуризации, согласно которому Илон Маск мог бы погасить часть задолженности X, а кредиторы согласились бы уменьшить процентные выплаты. Однако социальная сеть X не выполнила план.