В понедельник, 29 ноября, акции Tesla вернулись к росту и взлетели в цене на 5% до 1137 долларов за штуку.

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Рост Tesla принес Маску более 12 миллиардов долларов

Ценные бумаги Tesla начали расти после того, как Илон Маск призвал сотрудников компании сократить расходы на доставку. Бизнесмен подчеркнул, что лучше "сосредоточиться на минимизации стоимости поставок", вместо того чтобы спешить с заказами для достижения целей продаж. Кроме того, заявления о том, что Tesla уже через несколько дней начнет работу на своем заводе в Германии также является фактором влияния. Производство в ФРГ – это важный шаг для Tesla, поскольку компания стремится нарастить свои мощности.

К теме В ноябре 2021 года обладатель статуса самого богатого человека мира активно продавал акции Tesla. Илон Маск реализовал активы производителя электрокаров почти на 10 миллиардов долларов.

Илон Маск стал богаче почти на 13 миллиардов долларов / Фото Getty Images

Tesla планировала начать работу на заводе еще летом 2021 года, однако строительство пришлось отложить из-за сопротивления экологическим активистам. Ранее в компании сообщалось, что завод неподалеку от Берлина имеет новые производственные технологии. В частности, машину для литья под давлением, которая дополнительно автоматизирует и оптимизирует производственный процесс.

Актуальные данные относительно состояния Маска и стоимости активов Tesla: