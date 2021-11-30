В понедельник, 29 ноября, акции Tesla вернулись к росту и взлетели в цене на 5% до 1137 долларов за штуку.
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Рост Tesla принес Маску более 12 миллиардов долларов
Ценные бумаги Tesla начали расти после того, как Илон Маск призвал сотрудников компании сократить расходы на доставку. Бизнесмен подчеркнул, что лучше "сосредоточиться на минимизации стоимости поставок", вместо того чтобы спешить с заказами для достижения целей продаж. Кроме того, заявления о том, что Tesla уже через несколько дней начнет работу на своем заводе в Германии также является фактором влияния. Производство в ФРГ – это важный шаг для Tesla, поскольку компания стремится нарастить свои мощности.
Илон Маск стал богаче почти на 13 миллиардов долларов / Фото Getty Images
Tesla планировала начать работу на заводе еще летом 2021 года, однако строительство пришлось отложить из-за сопротивления экологическим активистам. Ранее в компании сообщалось, что завод неподалеку от Берлина имеет новые производственные технологии. В частности, машину для литья под давлением, которая дополнительно автоматизирует и оптимизирует производственный процесс.
Актуальные данные относительно состояния Маска и стоимости активов Tesla:
- Пока Forbes оценивает капитал Илона Маска в 295,1 миллиарда долларов;
- По версии Bloomberg бизнесмен владеет богатствами в размере 310 миллиардов долларов;
- Стоимость акций Tesla колеблется на уровне 1136,99 доллара за каждую, рыночная капитализация компании составляет 1,142 триллиона долларов, сообщает Yahoo!Finance.