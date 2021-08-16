Миллиардер Марк Кьюбан назвал Dogecoin самой сильной криптовалютой: причина и реакция Маска

В течение последней недели стоимость биткоина и других криптовалют стремительно растет, тогда как капитализация рынка цифровых монет пересекла отметку в 2 триллиона долларов. Эта тенденция не обошла и криптовалюту-шутку – Dogecoin.

За последние 7 дней любимая криптовалюта Илона Маска подорожала более чем на 10%. Это помогло Dogecoin впервые с середины июня пересечь отметку в 30 центов за монету.

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Миллиардеры поддерживают Dogecoin

Импульсом для криптовалюты стало новое заявление американского миллиардера и владельца баскетбольного клуба Dallas Mavericks Марка Кьюбана. По мнению богача, Dogecoin – это самая сильная криптовалюта для платежей.

Dogecoin – это средство, которое можно использовать для приобретения товаров и услуг. Когда дело доходит до использования его в качестве платежного средства, то сообществу Doge нет равных,

– отметил Марк Кьюбан.

Позицию Кьюбана поддержал и основатель Tesla и сторонник цифровых валют Илон Маск. Миллиардер написал в твиттере, что он говорит об этом уже давно.

Миллиардеры поддерживают криптовалюту-мем / Фото Getty Images

Проекты Маска и Кьюбана с Dogecoin

В течение последних месяцев бизнесмены неоднократно выражали свою поддержку этой виртуальной монете. Более того, они даже используют Dogecoin в своих проектах:

С марта за товары Dallas Mavericks можно платить с помощью криптовалюты-мема;

Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует в начале 2022 года отправить Doge на Луну.

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По данным CoinDesk, актуальная стоимость Doge колеблется на уровне 0,33 доллара за монету. Ее рыночная капитализация составляет 44,3 миллиарда долларов. Несмотря на подорожание цифровой валюты, ее цена все еще на 70% меньше рекордного показателя – 0,74 доллара. В общем Dogecoin вырос в цене почти на 10 000% по сравнению с прошлым годом.

Актуальная стоимость Dogecoin / Инфографика CoinDesk