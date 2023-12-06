Похоже, что уже возглавляющий Tesla, SpaceX и X (в прошлом Twitter) Илон Маск хочет больше развивать еще один стартап. Речь идет о компании xAI, работающей в области искусственного интеллекта.

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Илон Маск ищет деньги для нового стартапа

Цель Илона Маска – привлечь 1 миллиард долларов инвестиций Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер уже привлек примерно 135 миллионов долларов от 4 неназванных инвесторов. То есть, ему нужно найти еще ориентировочно 865 миллионов долларов.

К теме! Уже несколько лет Илон Маск сохраняет за собой статус богатейшего человека в мире. Издание Forbes оценивает его капитал в 244,3 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 222 миллиарда долларов. Добавим, что американский предприниматель говорил, что готов терять деньги, чтобы сохранить возможность говорить все, что хочет.

С начала ноября компания xAI работает над запуском чат-бота под названием Grok. Это своеобразный аналог всемирно известного приложения ChatGPT, но главным отличием Grok, по плану разработчиков, будет обновление информации, публикуемой на платформе X, в режиме реального времени.

В то же время, существует важное условие, чтобы эта особенность выделяла Grok среди конкурентов. Речь идет о способности фильтровать реальные новости и дезинформацию. Работа над этим проектом длится всего 2 месяца, но достаточно скоро запустить его бета-версию для подписчиков X Premium+.

Илон Маск был одним из основателей компании OpenAI, выпустившей ChatGPT. Он покинул этот проект в 2018 году. Интересно, что в последние недели миллиардер публично критиковал OpenAI.