Схоже, що Ілон Маск, який уже очолює Tesla, SpaceX та X (у минулому Twitter) хоче більше розвивати ще один стартап. Йдеться про компанію xAI, яка працює у галузі штучного інтелекту.

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Ілон Маск шукає гроші для нового стартапу

Наразі ціль Ілона Маска – залучити 1 мільярд доларів інвестицій. Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, мільярдер уже залучив приблизно 135 мільйонів доларів від 4 неназваних інвесторів. Тобто йому потрібно знайти ще орієнтовно 865 мільйонів доларів.

До теми! Уже кілька років Ілон Маск зберігає за собою статус найбагатшої людини у світі. Видання Forbes оцінює його капітал у 244,3 мільярда доларів. За версією Bloomberg, статки бізнесмена становлять 222 мільярди доларів. Додамо, що американський підприємець говорив, що готовий втрачати гроші, аби зберегти можливість говорити все, що хоче.

З початку листопада компанія xAI працює над запуском чат-бота під назвою Grok. Це своєрідний аналог всесвітньо відомого застосунку ChatGPT, але головною відмінністю Grok, за планом розробників, буде оновлення інформації, яку публікують на платформі X, у режимі реального часу.

Водночас існує важлива умова, аби ця особливість виділяла Grok серед конкурентів. Йдеться про здатність фільтрувати реальні новини та дезінформацію. Робота над цим проєктом триває всього 2 місяці, але досить скоро запустити його бета-версію для підписників X Premium+.

Додамо, що Ілон Маск був один із засновників компанії OpenAI, яка випустила ChatGPT. Він покинув цей проєкт у 2018 році. Цікаво, що в останні тижні мільярдер публічно критикував OpenAI.