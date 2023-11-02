Рон Барон, капитал которого Forbes оценивает в 5 миллиардов долларов, считает владельца компаний Tesla, X "блестящим парнем". В частности, инвестор прогнозирует стремительное подорожание производителя электрокаров на рынке за 10 лет.

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Tesla может взлететь до 4 триллионов долларов

Согласно оценке Рона Барона, за следующее десятилетие рыночная оценка компании Tesla достигнет отметки в 4 триллиона долларов. Текущая стоимость компании составляет 689,3 миллиарда долларов и входит в десятку самых дорогих компаний в мире, по данным Global Ranking. В то время как цена акций Tesla колеблется на уровне 216 долларов за штуку. Интересно, что на сегодняшний день самая дорогая компания в мире – это Apple с капитализацией на уровне 2,8 триллиона долларов.

Важно! В 2016 году Рон Барон заявил, что Tesla станет одной из самых дорогих компаний в мире. На тот момент его фирма – Baron Capital Management – была одним из крупнейших акционеров производителя электрокаров. Эта ставка сработала. По состоянию на сентябрь 2021 года прибыль от нее была оценена в более 4 миллиардов долларов, информирует Bloomberg.

В целом с начала 2023 года акции компании Tesla демонстрировали постоянный рост. Однако в третьем квартале ситуация существенно изменилась, ведь финансовый отчет не оправдал ожидания и прогнозы. В частности, производитель электрокаров пережил очень сложный октябрь, когда ценные бумаги обрушились на 21%.

Через две недели компания Tesla подешевела на 145 миллиардов долларов. Среди ключевых причин спада – беспокойство по поводу спроса на электромобили. Этот фактор повлиял в целом на весь сектор. В то время как аналитик Morgan Stanley Адам Джонас считает, что постепенно на рынке появляется понимание, что инвестиции в электромобили могут носить разрушительный характер. Напомним, что сразу после обнародования отчета личный капитал Илона Маска уменьшилась на 16 миллиардов долларов.

Реакция Илона Маска

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск согласился с прогнозом вышеупомянутого инвестора. Он прокомментировал это на платформе X. По его словам, чтобы добиться капитализации на уровне 4 триллионов долларов, им нужно будет серьезно поработать, но они способны это сделать. Добавим, что для того, чтобы прогноз Рона Барона стал реальностью, Tesla должна подорожать в шесть раз.