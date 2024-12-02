Илон Маск стремится сменить руководство еще одной страны: это критически важный партнер Украины

Американский миллиардер Илон Маск, который на сегодня является частью команды Дональда Трампа, может начать вмешиваться в политические процессы в Великобритании. Бизнесмен уже выбрал политика, которого будет поддерживать.

Илон Маск стремится влиять на политику Великобритании

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск может всколыхнуть британскую политику накануне следующих выборов, поддержав политика Найджела Фараджа. Он хочет видеть его на посту премьер-министра Великобритании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Речь идет о том, что Маск может пожертвовать 100 миллионов долларов Найджелу Фараджу. Бизнесмен уже публично выражал свою неприязнь к лидеру лейбористов и действующему премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Издание Telegraph недавно сообщило, что британцы более одобрительно относятся к Дональду Трампу и самому богатому человеку в мире Илону Маску. Действующего лидера Великобритании положительно оценивают лишь 26% опрошенных, тогда как Маска поддерживают 29%.

Важно! В ноябре 2024 года Найджел Фарадж заявил, что Украина не может победить Россию. Он поставил под сомнение целесообразность разрешения США на использование ракет для атак по российским целям, согласно данным Politico.

Сообщают, что высокопоставленные политики-консерваторы и бизнес-лидеры считают, что существует реальная возможность того, что Илон Маск сделает огромное пожертвование Фараджу.

Напомним, что во время президентских выборов в США, Маск поддержал кампанию Дональда Трампа на 200 миллионов долларов. В частности, речь идет о "лотерее" по раздаче 1 миллиона долларов в день избирателям в ключевых штатах в США.