Илон Маск уничтожает план Трампа, который помог ему выиграть выборы в США

Миллиардер Илон Маск присоединился к команде действующего президента США Дональда Трампа и влияет на ряд процессов в стране. В частности, речь идет о массовых увольнениях государственных служащих, что ставит под угрозу важный план Трампа.

Деятельность Маска вредит планам Трампа

Администрация Дональда Трампа поддерживает массовые увольнения государственных служащих. Но из-за этого возникли проблемы для важного плана президента США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что из-за увольнения государственных служащих возникают проблемы с оформлением разрешений для новых энергетических проектов. Этот процесс существенно замедлился, что может стать препятствием для программы Трампа. Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп обещал сосредоточиться на увеличении объемов добычи нефти. Интересно, что США добывают больше всего нефти в мире уже на протяжении многих лет.

Текущая ситуация является отражением непредсказуемых последствий массовых увольнений, которые организовал Департамент эффективности правительства. Это ведомство возглавляет самый богатый человек мира – Илон Маск. Департамент Маска должен был бы сократить государственные расходы США.

Тогда как, по словам нынешних и бывших чиновников, это противоречит обещанию Трампа расширить добычу всего – от нефти и газа до производства электроэнергии и тому подобное.

Сокращения, которые происходят с середины февраля 2025 года, коснулись работников ведомств, которые играют критически важную роль в процессе выдачи разрешений на новые проекты по производству энергии на разных уровнях. В частности, речь идет о таких департаментах:

Бюро по управлению земельными ресурсами;

Бюро по делам индейцев;

Бюро управления энергией океана (BOEM).

Кроме того, из-за сокращения госслужащих замедлился процесс выдачи необходимых разрешений в некоторых из крупнейших нефтегазовых штатах страны. Для примера, речь идет о Нью-Мексико и Аляске.