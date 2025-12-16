Пузырь может лопнуть: вероятность "перегрева" этой отрасли растет

Почти 3 года назад состоялся запуск одного из самых известных проектов, связанных с ИИ – ChatGPT. Эйфория, относительно этих изменений постепенно снижается. Появляется определенная нервозность, из-за доли AI на рынке.

Что происходит в области искусственного интеллекта сейчас?

Сейчас происходят рекордные инвестиции в ИИ. Вместе с этим, растут опасения, что в этой области произойдет перегрев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что именно беспокоит инвесторов:

происходит коррекция акций Nvidia;

падение капитализации Oracle (это произошло вследствие увеличения расходов на ИИ);

к тому же растут риски для компаний, связанных с OpenAI.

Сейчас инвесторы не уверены, что именно ждет рынок в 2026 году:

ведь может возникнуть ситуация "лопнувшего пузыря" (в таком случае, нужно сокращать экспозицию к ИИ, чтобы уменьшить риски);

вместе с этим, есть вероятность, что ИИ продолжит стремительное развитие (тогда надо наоборот – удваивать ставки, чтобы получить максимальную выгоду).

Недавно стало известно, что OpenAI хочет потратить примерно 1,4 триллиона долларов ближайшие годы, сообщает Android Headlines. В то же время сожжено может быть ориентировочно 155 миллиардов долларов до выхода на положительный денежный поток, то есть, к 2030 году.

Технологические гиганты, на которых приходится значительная часть расходов на искусственный интеллект, имеют огромные ресурсы и пообещали продолжать инвестировать средства в ближайшие годы. Кроме того, разработчики услуг искусственного интеллекта, такие как Google, принадлежащий Alphabet, продолжают делать успехи с новыми моделями,

– отмечает издание.

Что важно знать о ситуации в секторе ИИ сейчас?

Известно, что крупные технологические компании, такие как: Alphabet, Microsoft, Amazon, а также – Meta, планируют потратить более 400 миллиардов долларов капитальных инвестиций. Преимущественно эти расходы запланированы для дата-центров.

Вместе с этим, монетизация ИИ-сервисов ощутимо отстает от уровня расходов. Отдельные проблемы создает растущая долговая нагрузка некоторых компаний. Ведь из-за этого растут риски в отрасли.

Важно! Сейчас мировые фондовые рынки колеблются, в том числе из-за опасений, что акции технологических компаний несколько переоценены.