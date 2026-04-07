Умер бывший министр финансов Игорь Митюков
7 апреля 2026 года на 74-м году жизни скончался Игорь Александрович Митюков, бывший вице-премьер Украины и Министр финансов. Он был одним из ключевых архитекторов финансовой системы Украины и способствовал ее стабилизации в сложный период становления государства.
Митюков также сыграл важную роль в выходе Украины на международные финансовые рынки и сотрудничестве с международными организациями. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Что известно о министре?
7 апреля 2026 года ушел из жизни Игорь Александрович Митюков, который занимал должности вице-премьер-министра Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности в 1994 – 1995 годах и Министр финансов Украины в 1997 – 2001 годах.
Его вклад в развитие государственных финансов был выдающимся, и он стал одним из ключевых архитекторов финансовой системы страны.
Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Митюкова оставили след для многих поколений украинских финансистов. При его участии Украина впервые вышла на международные рынки капитала, что стало знаковым шагом в ее интеграции в мировую финансовую систему,
– пишет Минфин.
Он активно работал с международными финансовыми организациями, в частности с Международным валютным фондом, и был одним из главных переговорщиков по внешнему финансированию государства.
Церемония прощания с Игорем Митюковым запланирована на пятницу с 10:00 в Национальной филармонии. Погребение состоится на Байковом кладбище в Киеве, при содействии мэра Виталия Кличко.
Кем был Митюков до работы в правительстве?
До работы в правительстве Игорь Митюков представлял Украину при Европейском Союзе в статусе вице-премьера. После завершения государственной службы он продолжил дипломатическую карьеру: в 2002 – 2005 годах был послом Украины в Великобритании и представлял страну при Международной морской организации.
Вне государственных структур Митюков работал в международных финансовых учреждениях, в частности в известном инвестиционном банке Morgan Stanley, а также занимал руководящие и надзорные должности в финансовых структурах Украины. Он также выступал советником правительства и принимал активное участие в развитии национальной экономики и финансовой сферы.