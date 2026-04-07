Митюков также сыграл важную роль в выходе Украины на международные финансовые рынки и сотрудничестве с международными организациями. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Смотрите также Умер "крестный отец денима" и основатель Diesel Адриано Гольдшмид

Что известно о министре?

7 апреля 2026 года ушел из жизни Игорь Александрович Митюков, который занимал должности вице-премьер-министра Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности в 1994 – 1995 годах и Министр финансов Украины в 1997 – 2001 годах.

Его вклад в развитие государственных финансов был выдающимся, и он стал одним из ключевых архитекторов финансовой системы страны.

Профессионализм, стратегическое видение и государственная ответственность Игоря Митюкова оставили след для многих поколений украинских финансистов. При его участии Украина впервые вышла на международные рынки капитала, что стало знаковым шагом в ее интеграции в мировую финансовую систему,

– пишет Минфин.

Он активно работал с международными финансовыми организациями, в частности с Международным валютным фондом, и был одним из главных переговорщиков по внешнему финансированию государства.

Церемония прощания с Игорем Митюковым запланирована на пятницу с 10:00 в Национальной филармонии. Погребение состоится на Байковом кладбище в Киеве, при содействии мэра Виталия Кличко.

Кем был Митюков до работы в правительстве?