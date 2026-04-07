Мітюков також відіграв важливу роль у виході України на міжнародні фінансові ринки та співпраці з міжнародними організаціями. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Що відомо про міністра?

7 квітня 2026 року пішов з життя Ігор Олександрович Мітюков, який обіймав посади віцепрем’єр-міністра України з питань фінансової та банківської діяльності у 1994 – 1995 роках та Міністр фінансів України у 1997 – 2001 роках.

Його внесок у розвиток державних фінансів був визначним, і він став одним із ключових архітекторів фінансової системи країни.

Професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Мітюкова залишили слід для багатьох поколінь українських фінансистів. За його участі Україна вперше вийшла на міжнародні ринки капіталу, що стало знаковим кроком у її інтеграції у світову фінансову систему,

– пише Мінфін.

Він активно працював із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, і був одним із головних переговорників щодо зовнішнього фінансування держави.

Церемонія прощання з Ігорем Мітюковим запланована на п’ятницю з 10:00 у Національній філармонії. Поховання відбудеться на Байковому кладовищі у Києві, за сприяння мера Віталія Кличка.