Согласно последним данным Grayscale Investments, более половины инвесторов в США, имеющих биткоин в своих портфелях, пришли на рынок в 2021 году. В общей сложности участие в опросе приняли 1000 человек в возрасте от 25 до 64 лет из семей, имеющих ежегодный доход в 50 тысяч долларов и инвестициями в активы, которые оценивают в 10 тысяч долларов.

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Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году

55% респондентов заявили, что начали вкладывать деньги в биткоин именно в текущем году. 26% опрошенных ответили, что сделали это раньше. В общей сложности доля американцев, обладающих самой популярной криптовалютой мира, выросла до 26% в 2021 году, когда стоимость виртуальной монеты увеличилась на 70%. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 23%.

Инвесторам все труднее игнорировать биткоин, поскольку цена продолжает расти,

говорится в отчете Grayscale Investments.

За последние 12 месяцев изменился способ покупки цифровой валюты. Если в 2020 году многие инвесторы говорили, что покупают биткоин через биржу, то сейчас самым популярным способом являются криптовалютные приложения. К примеру, eToro или Coinbase. Сейчас последний вариант предпочитают 60% сторонников криптовалюты.

Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году / Фото Getty Images

К теме На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 51 340 долларов за монету. Максимально монета стоила около 69 тысяч долларов. Рыночная капитализация составляет 969,86 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk . В конце декабря 2020 года цена самой популярной криптовалюты мира составила почти 30 тысяч долларов за монету.

Кроме того, инвесторы все чаще воспринимают биткоин как средство сохранения сбережений. Согласно результатам опроса также стало известно следующее: