Согласно последним данным Grayscale Investments, более половины инвесторов в США, имеющих биткоин в своих портфелях, пришли на рынок в 2021 году. В общей сложности участие в опросе приняли 1000 человек в возрасте от 25 до 64 лет из семей, имеющих ежегодный доход в 50 тысяч долларов и инвестициями в активы, которые оценивают в 10 тысяч долларов.
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Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году
55% респондентов заявили, что начали вкладывать деньги в биткоин именно в текущем году. 26% опрошенных ответили, что сделали это раньше. В общей сложности доля американцев, обладающих самой популярной криптовалютой мира, выросла до 26% в 2021 году, когда стоимость виртуальной монеты увеличилась на 70%. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 23%.
Инвесторам все труднее игнорировать биткоин, поскольку цена продолжает расти,
говорится в отчете Grayscale Investments.
За последние 12 месяцев изменился способ покупки цифровой валюты. Если в 2020 году многие инвесторы говорили, что покупают биткоин через биржу, то сейчас самым популярным способом являются криптовалютные приложения. К примеру, eToro или Coinbase. Сейчас последний вариант предпочитают 60% сторонников криптовалюты.
Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году / Фото Getty Images
Кроме того, инвесторы все чаще воспринимают биткоин как средство сохранения сбережений. Согласно результатам опроса также стало известно следующее:
- 77% респондентов считают биткоин инвестициями;
- 37% американцев воспринимали цифровую монету как кратковременную инвестицию, которая может принести "быстрые деньги", а 55% – как долговременную;
- 20% опрошенных отметили, что для них биткоин – это валюта для оплаты товаров и услуг.