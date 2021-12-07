Згідно з останніми даними Grayscale Investments, більш ніж половина інвесторів у США, які мають біткойн у своїх портфелях, прийшли на ринок у 2021 році. Загалом участь в опитуванні взяли 1000 осіб віком від 25 до 64 років з родин, які мають щорічний дохід у 50 тисяч доларів та інвестиціями в активи, які оцінюють у 10 тисяч доларів
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Як американці інвестували у біткойн у 2021 році
55% респондентів заявили, що почали вкладати гроші у біткойн саме у поточному році. 26% опитаних відповіли, що зробили це раніше. Загалом частка американців, які володіють найпопулярнішою криптовалютою світу, зросла до 26% у 2021 році, коли вартість віртуальної монети збільшилася на 70%. Для порівняння, роком раніше цей показник дорівнював 23%.
Інвесторам все важче ігнорувати біткойн, оскільки ціна продовжує зростати,
– йдеться у звіті Grayscale Investments.
За останні 12 місяців змінився спосіб придбання цифрової валюти. Якщо у 2020 році чимало інвесторів говорили, що купують біткойн через біржу, то зараз найпопулярнішим способом є криптовалютні додатки. Наприклад, eToro або Coinbase. Наразі останньому варіанту надають перевагу 60% прихильників криптовалюти.
Як американці інвестували у біткойн у 2021 році / Фото Getty Images
Крім того, інвестори все частіше сприймають біткойн як засіб збереження заощаджень. Згідно з результатами опитування також стало відомо, наступне:
- 77% респондентів вважають біткойн інвестиціями;
- 37% американців сприймали цифрову монету, як короткотривалу інвестицію, яка може принести "швидкі гроші", а 55% – як довготривалу;
- 20% опитаних зазначили, що для них біткойн – це валюта для оплати товарів та послуг.