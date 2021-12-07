Згідно з останніми даними Grayscale Investments, більш ніж половина інвесторів у США, які мають біткойн у своїх портфелях, прийшли на ринок у 2021 році. Загалом участь в опитуванні взяли 1000 осіб віком від 25 до 64 років з родин, які мають щорічний дохід у 50 тисяч доларів та інвестиціями в активи, які оцінюють у 10 тисяч доларів

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Як американці інвестували у біткойн у 2021 році

55% респондентів заявили, що почали вкладати гроші у біткойн саме у поточному році. 26% опитаних відповіли, що зробили це раніше. Загалом частка американців, які володіють найпопулярнішою криптовалютою світу, зросла до 26% у 2021 році, коли вартість віртуальної монети збільшилася на 70%. Для порівняння, роком раніше цей показник дорівнював 23%.

Інвесторам все важче ігнорувати біткойн, оскільки ціна продовжує зростати,

– йдеться у звіті Grayscale Investments.

За останні 12 місяців змінився спосіб придбання цифрової валюти. Якщо у 2020 році чимало інвесторів говорили, що купують біткойн через біржу, то зараз найпопулярнішим способом є криптовалютні додатки. Наприклад, eToro або Coinbase. Наразі останньому варіанту надають перевагу 60% прихильників криптовалюти.

Як американці інвестували у біткойн у 2021 році / Фото Getty Images

До теми На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 51 340 доларів за монету. Максимально монета коштувала майже 69 тисяч доларів. Ринкова капіталізація становить 969,86 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Наприкінці грудня 2020 року ціна найпопулярнішої криптовалюти світу становила майже 30 тисяч доларів за монету.

Крім того, інвестори все частіше сприймають біткойн як засіб збереження заощаджень. Згідно з результатами опитування також стало відомо, наступне: