Отмененную пенсию можно восстановить: что для этого нужно сделать

Выплата пенсии может быть приостановлена, если лицо не прошло физическую идентификацию в установленный срок. Исправить эту ситуацию вполне возможно. Что для этого необходимо, рассказываем далее.

Как возобновить выплату пенсии?

Возобновление отмененной выплаты гарантировано постановлением Кабмина от 11 февраля 2025 года № 299.

Читайте также : Выходить на пенсию станет еще сложнее: какие изменения произойдут до 2028 года

Отметим, что выплата возобновляется в случае, если лицо прошло физическую идентификацию в течение 1 года с даты прекращения выплаты. Соответствующее решение должен принять территориальный орган ПФУ.

Обратите внимание! Возобновление выплаты пенсии или страхового пособия происходит со дня их прекращения.

Как происходит процесс возобновления выплат:

в первую очередь лицо должно пройти физическую идентификацию;

затем необходимо подать специальное заявление на возобновление выплат.

Подача заявления может осуществляться различными способами. В частности, онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или офлайн в сервисном центре.

Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут отправить заявление о возобновлении выплаты и документ, подтверждающий факт, что лицо живо, оформленный через дипломатическое учреждение, а также другие документы, предусмотренные пунктом 6 постановления Кабмина Украины от 11 февраля 2025 года № 299, по почте в орган ПФУ,

– подчеркивает Пенсионный фонд.

Напомним, пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, обязаны проходить физическую идентификацию. Если этого не происходит, гражданам временно приостанавливают выплату пенсий. Проходить такую процедуру можно по-разному, например, посредством видеоидентификации.