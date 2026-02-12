Пенсию приостановили: в Минсоцполитики разъяснили, как вернуть выплаты

Часть украинских пенсионеров с 1 января 2026 года осталась без выплат. Пенсию приостановили из-за того, что они не прошли вовремя процедуру идентификации.

Вернут ли пенсии украинцам?

Однако пенсию не отменили насовсем, украинцы могут вернуть свои выплаты, сообщает Министерство социальной политики.

В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства на выплату приостановленных пенсий в полном объеме,

– отметил глава ведомства Денис Улютин.

По информации ведомства, часть украинцев уже получили обратно свои пенсии с начала 2026 года. По состоянию на 1 января свои выплаты возобновили 68 тысяч пенсионеров, которые:

прошли идентификацию в Пенсионном фонде;

подали декларацию, что не получают пенсию от России.

Сейчас у пенсионеров есть еще несколько месяцев, что выполнить законодательные требования и вернуть пенсию. Срок подачи декларации в ПФУ продлили до 1 апреля 2026 года.

Заметьте! Более того, тем пенсионерам, которые по очевидным причинам не идентифицировали свои данные вовремя, пенсионные выплаты возобновили автоматически.

Как вернуть приостановленную пенсию?

Чтобы снова получать пенсию, пенсионерам все же придется пройти физическую идентификацию, то есть подтвердить свои данные.

Физическая идентификация – это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходима, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, было уверено: выплату получает именно тот, кому она предназначена,

– отмечает Улютин.

Процедуру можно осуществить одним из нескольких способов, которые предлагает Пенсионный фонд:

лично в сервисном центре ПФУ;

дистанционно через вебпортал электронных услуг Фонда;

онлайн через ДІю с помощью Дія.Підпису;

в банке, где человек получает пенсию;

в посольстве, если пенсионер временно проживает за границей.

В Минсоцполитики призвали украинцев не медлить с идентификацией и декларированием, чтобы обеспечить непрерывное получение пенсий.

Стоит знать! Ранее в ведомстве подсчитали, что 1 января 2026 года пенсии перестали выплачивать 337 тысячам пенсионеров, которые не прошли идентификацию до 31 декабря 2025 года и не подтвердили неполучение выплат от государства-агрессора.

