Чи повернуть пенсії українцям?

Однак пенсію не скасували назовсім, українці можуть повернути свої виплати, повідомляє Міністерство соціальної політики.

У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі,

– наголосив очільник відомства Денис Улютін.

За інформацією відомства, частина українців вже отримали назад свої пенсії від початку 2026 року. Саном на 1 січня свої виплати поновили 68 тисяч пенсіонерів, які:

пройшли ідентифікацію у Пенсійному фонді;

подали декларацію, що не отримують пенсію від Росії.

Наразі у пенсіонерів є ще кілька місяців, що виконати законодавчі вимоги і повернути пенсію. Термін подання декларації до ПФУ подовжили до 1 квітня 2026 року.

Зауважте! Ба більше, тим пенсіонерам, які очевидних причин не ідентифікували свої дані вчасно, пенсійні виплати поновили автоматично.

Як повернути призупинену пенсію?

Щоб знову отримувати пенсію, пенсіонерам все ж таки доведеться пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свої дані.

Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена,

– наголошує Улютін.

Процедуру можна здійснити одним із кількох способів, які пропонує Пенсійний фонд:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

дистанційно через вебпортал електронних послуг Фонду;

онлайн через ДІю за допомогою Дія.Підпису;

у банку, де людина отримує пенсію;

у посольстві, якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном.

У Мінсоцполітики закликали українців не зволікати з ідентифікацією та декларуванням, щоб забезпечити безперервне отримання пенсій.

Варто знати! Раніше у відомстві підрахували, що 1 січня 2026 року пенсії перестали виплачувати 337 тисячам пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не підтвердили неотримання виплат від держави-агресорки.

Що відомо про ідентифікацію пенсіонерів?