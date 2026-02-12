Чи повернуть пенсії українцям?
Однак пенсію не скасували назовсім, українці можуть повернути свої виплати, повідомляє Міністерство соціальної політики.
У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі,
– наголосив очільник відомства Денис Улютін.
За інформацією відомства, частина українців вже отримали назад свої пенсії від початку 2026 року. Саном на 1 січня свої виплати поновили 68 тисяч пенсіонерів, які:
- пройшли ідентифікацію у Пенсійному фонді;
- подали декларацію, що не отримують пенсію від Росії.
Наразі у пенсіонерів є ще кілька місяців, що виконати законодавчі вимоги і повернути пенсію. Термін подання декларації до ПФУ подовжили до 1 квітня 2026 року.
Зауважте! Ба більше, тим пенсіонерам, які очевидних причин не ідентифікували свої дані вчасно, пенсійні виплати поновили автоматично.
Як повернути призупинену пенсію?
Щоб знову отримувати пенсію, пенсіонерам все ж таки доведеться пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свої дані.
Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена,
– наголошує Улютін.
Процедуру можна здійснити одним із кількох способів, які пропонує Пенсійний фонд:
- особисто у сервісному центрі ПФУ;
- дистанційно через вебпортал електронних послуг Фонду;
- онлайн через ДІю за допомогою Дія.Підпису;
- у банку, де людина отримує пенсію;
- у посольстві, якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном.
У Мінсоцполітики закликали українців не зволікати з ідентифікацією та декларуванням, щоб забезпечити безперервне отримання пенсій.
Варто знати! Раніше у відомстві підрахували, що 1 січня 2026 року пенсії перестали виплачувати 337 тисячам пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не підтвердили неотримання виплат від держави-агресорки.
Що відомо про ідентифікацію пенсіонерів?
До завершення грудня 2025 року пенсіонери з України, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, мали обов’язково пройти процедуру ідентифікації. Без цього підтвердження виплата пенсій призупинялася.
Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець публічно розкритикував ідентифікацію. За його словами, через складність процедури тисячі людей залишилися без пенсійних виплат у січні. Омбудсмен зазначив, що з цією проблемою зіткнулася навіть його мати, яка має статус внутрішньо переміщеної особи.
У зв’язку з цим Лубінець звернувся до уряду із закликом спростити процедури підтвердження особи, продовжити строки їх проходження та активніше використовувати наявні державні реєстри для автоматичної перевірки даних пенсіонерів.