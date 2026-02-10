Для кого вырастут пенсионные выплаты?

Речь идет о минимальных пенсионных выплатах для членов семей погибших и пропавших без вести военных, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины. С 1 марта 2026 года в Украине возрастет адресная помощь для семей защитников и защитниц, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Итак, с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи (из числа родителей, жен, мужчин), на одного ребенка павших и ребенку, погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 гривен на человека.

Сегодня для них минимальная выплата составляет 7 800 гривен,

– напомнила Свириденко.

Также возрастет минимальная пенсионная выплаты для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего. Но кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа.

В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 гривен на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 гривен,

– отметила Юлия Свириденко.

Важно! Уже со следующего года – 1 марта 2027 – эти размеры ежегодно будут индексировать.

Напомним, что члены семей погибших военных имеют право на единовременную денежную помощь. Порядок распределения денег определяет закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Но военнослужащие могут самостоятельно определять, кто и в каких долях получит помощь – составляют личное распоряжение. В документе можно указать любого, но часть помощи все равно имеют право получить

малолетние;

несовершеннолетние;

совершеннолетние нетрудоспособные дети военнослужащего;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

Обратите внимание! Каждый из них имеет право на 50% той доли, которая принадлежала бы ему, если бы не было личного распоряжения.

Что еще следует знать о выплатах?