Инвестор, капитал которого издание Forbes оценивает капитал инвестора в 7,3 миллиарда долларов, добавил, что инфляция вряд ли носит переходной характер. Тем самым он отверг прогноз Федеральной резервной системы США и нескольких других центробанков о том, что инфляция будет кратковременной.

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Пол Тюдор Джонс назвал инфляцию угрозой №1

Основатель и генеральный директор Tudor Investment Corporation отметил, что беспрецедентные фискальные и денежно-кредитные стимулы, которые помогали поддерживать экономику на фоне падения из-за пандемии коронавируса, привели к ее перегреву. В частности, Федеральный резерв добавил к своему баланса примерно 4 триллиона долларов и снизил ставки до исторического минимума. Кроме того, Конгресс США выделил американцам 5 триллионов долларов в виде социальных выплат.

Инфляция может быть гораздо хуже, чем мы боимся. У нас есть спрос, на 3,5 триллиона долларов, что больше чем обычно, которые просто лежат на ликвидных счетах. Они могут попасть в акции, криптовалюты, недвижимость, или быть использованы,

– добавил инвестор.