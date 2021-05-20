Похоже, что противники Илона Маска решили использовать последний обвал виртуальных валют против "миллиардера-нарцисса". Поэтому на рынке появилась новая криптовалюта – Stop Elon .

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Хейтеры Илона Маска создали новую криптовалюту

Прежде всего, они стремятся информировать инвесторов, особенно начинающих, о колебаниях рынка, которые возникают из-за твитов Илона Маска. Сообщество сторонников виртуальной валюты называет гендиректора Tesla "безответственным манипулятором". Их главная цель – получить контроль над активами производителя электромобилей: сколотить капитал, выкупив 80% акций компании.

Илон Маск печально известный тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалюты с помощью своего твиттера. Совсем недавно он сделал это снова, вызвав массовый крах во всем мире, написав, что Tesla перестанет принимать платежи в биткоинах. Любой, у кого есть хоть капля критического мышления, видит его ложь насквозь. Он потратил на накачку криптовалюты целую вечность, непрерывно твитив об этом и даже стал гостем Saturday Night Live, чтобы поддержать Dogecoin! Это бессмысленно!,

– говорится в заявлении команды StopElon.

Постепенное развертывание новой валюты предусматривает введение веб сайта и ее размещения на самой большой криптобирже мира – Binance. Сейчас StopElon торгуется на уровне 0,00002966 доллара. Рыночная капитализация криптовалюты, которая была запущена 15 мая, пересекла отметку в 15 миллионов долларов. За последние сутки стоимость токенов StopElon выросла на 125%.

Стоимость валюты StopElon / Инфографика BoggedFinance