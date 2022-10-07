Хакерская атака более чем на полмиллиарда долларов: жертвы – ключевые игроки крипторынка

Блокчейн, связанный с крупнейшей в мире криптобиржей Binance, был взломан на сотни миллионов долларов США. Что об этом известно – читайте дальше.

По данным криптобиржи Binance, речь идет об взломе на сумму в 570 миллионов долларов. Кроме того, это одна из последних атак на сектор цифровых валют за текущий год.

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Хакеры атаковали блокчейн BNB

Генеральный директор Binance и бизнесмен с капиталом в размере 17,4 миллиарда долларов Чанпен Чжао сообщил в твиттере, что токены украли из блокчейн-моста BNB, который до февраля знали как Binance Smart Chain. Блокчейн-мосты – это орудие, которое используют для перевода криптовалют между разными программами.

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Специалисты из Chainalysis в августе заявили, что злоумышленники все чаще выбирают именно этот инструмент для своих целей. Приблизительно 2 миллиарда долларов украли в рамках 13 различных хакерских операций в основном в этом году. Теперь известно о таких цифрах, связанных с BNB:

Чжао добавил, что хакеры украли криптовалюты на 100 миллионов долларов;

добавил, что хакеры украли криптовалюты на Однако позже в блоге BNB Chain заявили, что злоумышленники присвоили 2 миллиона монет BNB;

блоге BNB Chain заявили, что злоумышленники присвоили BNB; Токены оценивают примерно в 570 миллионов долларов.

В системе BNB представят новый механизм управления. Главная цель – борьба и защита от потенциальных атак в будущем. BNB Chain поддерживает пятый по величине токен – BNB. Монета ранее была известна как Binance Coin.

Рыночная капитализация BNB составляет свыше 46 миллиардов долларов, согласно данным сайта CoinGecko. В то время как актуальная стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 282,34 доллара за штуку. С начала дня она потеряла 3,8%.