По данным криптобиржи Binance, речь идет об взломе на сумму в 570 миллионов долларов. Кроме того, это одна из последних атак на сектор цифровых валют за текущий год.

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Хакеры атаковали блокчейн BNB

Генеральный директор Binance и бизнесмен с капиталом в размере 17,4 миллиарда долларов Чанпен Чжао сообщил в твиттере, что токены украли из блокчейн-моста BNB, который до февраля знали как Binance Smart Chain. Блокчейн-мосты – это орудие, которое используют для перевода криптовалют между разными программами.

Интересно! Илон Маск снова планирует приобрести компанию Twitter. Бизнесмен готов заплатить за нее 44 миллиарда долларов. Это вызов для многих банков с Уолл-Стрит, тогда как две инвестиционные компании отказались сотрудничать с ним в рамках этого соглашения.

Специалисты из Chainalysis в августе заявили, что злоумышленники все чаще выбирают именно этот инструмент для своих целей. Приблизительно 2 миллиарда долларов украли в рамках 13 различных хакерских операций в основном в этом году. Теперь известно о таких цифрах, связанных с BNB:

Чжао добавил, что хакеры украли криптовалюты на 100 миллионов долларов;

добавил, что хакеры украли криптовалюты на Однако позже в блоге BNB Chain заявили, что злоумышленники присвоили 2 миллиона монет BNB;

блоге BNB Chain заявили, что злоумышленники присвоили BNB; Токены оценивают примерно в 570 миллионов долларов.

В системе BNB представят новый механизм управления. Главная цель – борьба и защита от потенциальных атак в будущем. BNB Chain поддерживает пятый по величине токен – BNB. Монета ранее была известна как Binance Coin.

Рыночная капитализация BNB составляет свыше 46 миллиардов долларов, согласно данным сайта CoinGecko. В то время как актуальная стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 282,34 доллара за штуку. С начала дня она потеряла 3,8%.