За даними криптобіржі Binance, йдеться про злам на суму у 570 мільйонів доларів. Крім того, це одна з останніх атак на сектор цифрових валют за цей рік.

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Хакери атакували блокчейн BNB

Генеральний директор Binance та бізнесмен з капіталом у розмірі 17,4 мільярда доларів Чанпен Чжао повідомив у твітері, що токени вкрали з блокчейн-"моста" BNB, який до лютого знали як Binance Smart Chain. Блокчейн-мости – це знаряддя, яке використовують для переведення криптовалют між різними програмами.

Цікаво! Ілон Маск знову планує придбати компанію Twitter. Бізнесмен готовий заплатити за неї 44 мільярди доларів. Це виклик для багатьох банків з Волл-стріт, тоді як дві інвестиційні компанії відмовилися співпрацювати з ним у рамках цієї угоди.

Фахівці з Chainalysis у серпні заявили, що зловмисники все частіше обирають саме цей інструмент для своїх цілей. Приблизно 2 мільярди доларів вкрали у рамках 13 різних хакерських операцій переважно цьогоріч. Наразі відомо про такі цифри:

Чжао додав, що хакери вкрали криптовалюти на 100 мільйонів доларів;

додав, що хакери вкрали криптовалюти на Проте пізніше у блозі BNB Chain заявили, що зловмисники привласнили 2 мільйони монет BNB;

блозі BNB Chain заявили, що зловмисники привласнили BNB; Токени оцінюють приблизно у 570 мільйонів доларів.

У системі BNB представлять новий механізм управління. Головна ціль – боротьба та захист від потенційних атак у майбутньому. BNB Chain підтримує п'ятий за величиною токен – BNB. Монета раніше була відома як Binance Coin.

Ринкова капіталізація BNB наразі становить понад 46 мільярдів доларів, згідно з даними сайту CoinGecko. Тоді як актуальна вартість цифрової монети коливається на рівні 282,34 долара за штуку. З початку дня вона втратила 3,8%.