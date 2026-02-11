Украинцам выдают гуманитарную помощь: кто может рассчитывать на поддержку
- Гуманитарную помощь в виде продовольственных наборов получат внутренне перемещенные лица, которые стали ВПЛ за последние 3 месяца и проживают в определенных областях.
- Для получения помощи нужно зарегистрироваться через Google-формы.
Некоторые украинцы могут получить гуманитарную помощь. Она предусмотрена для внутренне перемещенных лиц.
Кто может получить помощь в 2026 году?
Однако они должны жить в конкретных областях, о чем говорится в ОО "ВПО Украины".
Читайте также Более 18 тысяч заявлений за неделю: когда переселенцы получат жилищные ваучеры
Согласно информации, 100 продовольственных наборов в каждой области ожидают людей, которые стали ВПЛ за последние 3 месяца. То есть речь идет о ноябре, декабре и январе.
Чтобы получить помощь украинцы должны обязательно зарегистрироваться через Google-формы под сообщением в Telegram-канале. Отмечается, что поддержка предоставляется только зарегистрированным лицам.
Если вы стали ВПЛ в течение последних трех месяцев (ноябрь – декабрь – январь) и сейчас находитесь в одной из этих областей, регистрируйтесь для получения продуктовых наборов,
– говорится в сообщении.
В заметке указано более 20 областей. Для каждого из регионов создана отдельная Google-форма.
Обратите внимание! Заполнить форму можно только тем, кто начиная с ноября 2025 года переместился в ту или иную область. А пакет предоставляется один на семью, поэтому не нужно регистрировать каждого члена семьи отдельно.
Что еще следует знать ВПЛ?
Пенсионеры и лица, получающие выплаты, если временно находятся за пределами Украины и проживают на временно оккупированных территориях, должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
А те, кто проживают на временно оккупированных территориях или выехали из оккупации, должны были сообщить Пенсионный фонд о неполучении выплат от России.
Только те, кто выполнили требования, продолжают получать выплаты.
Что еще известно о помощи украинцам?
- С 1 февраля новые выплаты в 3 000 гривен в месяц будут начислять всем детям из семей ВПЛ. Также сейчас работают над повышением уровня дохода до 10 380 гривен для других ВПО.
- В частности, с 2026 года ВПЛ могут получать помощь, если их совокупный доход не превышает 10 380 гривен. Если доход семьи за 3 месяца до 1 января 2026 года был больше, то денежную поддержку на следующие 6 месяцев не назначат.