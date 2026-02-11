Українцям видають гуманітарну допомогу: хто може розраховувати на підтримку

Деякі українці можуть отримати гуманітарну допомогу. Вона передбачена для внутрішньо переміщених осіб.

Хто може отримати допомогу у 2026 році?

Однак вони повинні мешкати у конкретних областях, про що йдеться у ГО "ВПО Україна".

Згідно з інформацією, 100 продовольчих наборів у кожній області очікують на людей, які стали ВПО за останні 3 місяці. Тобто йдеться про листопад, грудень та січень.

Щоб отримати допомогу українці повинні обов’язково зареєструватися через Google-форми під дописом у Telegram-каналі. Наголошується, що підтримка надається лише зареєстрованим особам.

Якщо ви стали ВПО протягом останніх трьох місяців (листопад – грудень – січень) та зараз перебуваєте в одній з цих областей, реєструйтеся для отримання продуктових наборів,

– йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено понад 20 областей. Для кожного з регіонів створена окрема Google-форма.

Зверніть увагу! Заповнити форму можна лише тим, хто починаючи з листопада 2025 року перемістився до тієї чи іншої області. А пакунок надається один на родину, тому не потрібно реєструвати кожного члена родини окремо.

Що ще слід знати ВПО?

Пенсіонери та особи, що отримують виплати, якщо тимчасово перебувають за межами України та проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні були до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

А ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з окупації, мали повідомити Пенсійний фонд про неотримання виплат від Росії.

Тільки ті, хто виконали вимоги, продовжують отримувати виплати.

