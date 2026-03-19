Рекордные сбережения украинцев в феврале: что грозит гривне без денег от ЕС

В феврале украинцы установили рекорд сбережений: гривневые депозиты выросли до нового исторического максимума – почти 970 миллиардов гривен, а валютные – до 11,1 миллиарда в долларовом эквиваленте. Такая диверсификация может смягчить удар от резкого падения гривны, если помощь от ЕС задержится.

Что влияет на стабильность гривны?

Стабильность гривны будет зависеть от предоставления ЕС внешней помощи Украине в размере кредита на 90 миллиардов евро. Если финансирование не поступит в ближайшие недели, это усилит давление на национальную валюту. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Болезненный вопрос: будет ли финансирование? Европа обещает, что будет. По факту – есть значительные риски. Если не будет до середины апреля, это будет значительное давление. И если после выборов в Венгрии ничего не изменится, не восстановят потоки, то это будет очень болезненно: давление усилится на гривну. Оно будет спекулятивным, потому что не будет ресурса для финансирования.

Сбережения украинцев зависят от ситуации на валютном рынке, ведь девальвация гривны будет уменьшать реальную покупательную способность накоплений в депозитах, наличности, гривневых ОВГЗ. Ситуацию на рынке держит под контролем Национальный банк Украины в режиме управляемой гибкости, однако в случае отсутствия финансирования он будет вынужден тратить резервы быстрее.

Если деньги будут, вероятность и глубина девальвации будут ограниченными. С текущих 44 гривен за доллар до 45 – 46. Это две гривны, то есть речь идет об очень ограниченном девальвационном тренде,

– прогнозирует Андрей Шевчишин на случай разблокирования кредита.

Однако если риски задержки финансирования будут реализованы, то валютные сбережения будут давать хорошую доходность, заключает эксперт и отмечает, что НБУ сейчас имеет достаточные золотовалютные резервы для стабилизации ситуации.

Интересно! По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли 54,8 миллиарда долларов США. В феврале они уменьшились на 5%.

Какую доходность показывают гривневые инструменты для сбережений?

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, население продолжает накапливать средства в гривне и валюте, а банки входят в фазу снижения ставок после решения НБУ об уменьшении учетной ставки с 15,5% до 15%.

По итогам февраля прирост гривневых депозитов населения составил 30,3 миллиарда гривен , достигнув исторического максимума в 969,9 миллиарда гривен , что является самым высоким показателем за последний 21 месяц.

Валютные депозиты населения выросли до самого высокого уровня за почти 10 лет – 11,1 миллиарда в долларовом эквиваленте.

Заметьте! После налогообложения дохода от депозитов для большинства вкладчиков (18% НДФЛ и 5% военного сбора) чистая доходность гривневого депозита снижается примерно до 7,6% годовых, то есть на уровень годовой инфляции в 7,6%, которая была зафиксирована в феврале. Валютные же депозиты имеют 0,9% годовых.

В то же время большую доходность даже несмотря на снижение ставок демонстрируют гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). В феврале их средневзвешенная доходность на вторичном рынке составила 15,7% годовых.

