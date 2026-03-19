Рекордні заощадження українців у лютому: що загрожує гривні без грошей від ЄС

У лютому українці встановили рекорд заощаджень: гривневі депозити зросли до нового історичного максимуму – майже 970 мільярдів гривень, а валютні – до 11,1 мільярда у доларовому еквіваленті. Така диверсифікація може пом'якшити удар від різкого падіння гривні, якщо допомога від ЄС затримається.

Що впливає на стабільність гривні?

Стабільність гривні залежатиме від надання ЄС зовнішньої допомоги Україні у розмірі кредиту на 90 мільярдів євро. Якщо фінансування не надійде найближчими тижнями, це посилить тиск на національну валюту. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Болісне питання: чи буде фінансування? Європа обіцяє, що буде. По факту – є значні ризики. Якщо не буде до середини квітня, це буде значний тиск. І якщо після виборів в Угорщині нічого не зміниться, не відновлять потоки, то це буде дуже болісно: тиск посилиться на гривню. Він буде спекулятивним, бо не буде ресурсу для фінансування.

Заощадження українців залежать від ситуації на валютному ринку, адже девальвація гривні зменшуватиме реальну купівельну спроможність накопичень у депозитах, готівці, гривневих ОВДП. Ситуацію на ринку тримає під контролем Національний банк України в режимі керованої гнучкості, проте в разі відсутності фінансування він буде змушений витрачати резерви швидше.

Якщо гроші будуть, ймовірність та глибина девальвації будуть обмеженими. З поточних 44 гривень за долар до 45 – 46. Це дві гривні, тобто мова йде про дуже обмежений девальваційний тренд,

– прогнозує Андрій Шевчишин на випадок розблокування кредиту.

Однак якщо ризики затримки фінансування будуть реалізовані, то валютні заощадження будуть давати гарну дохідність, підсумовує експерт і зауважує, що НБУ нині має достатні золотовалютні резерви для стабілізації ситуації.

Цікаво! Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили 54,8 мільярда доларів США. У лютому вони зменшилися на 5%.

Яку дохідність показують гривневі інструменти для заощаджень?

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, населення продовжує накопичувати кошти у гривні та валюті, а банки входять у фазу зниження ставок після рішення НБУ про зменшення облікової ставки з 15,5% до 15%.

За підсумком лютого приріст гривневих депозитів населення становив 30,3 мільярда гривень , досягнувши історичного максимуму у 969,9 мільярда гривень , що є найвищим показником за останній 21 місяць.

Валютні депозити населення зросли до найвищого рівня за майже 10 років – 11,1 мільярда у доларовому еквіваленті.

Зауважте! Після оподаткування доходу від депозитів для більшості вкладників (18% ПДФО та 5% військового збору) чиста дохідність гривневого депозиту знижується приблизно до 7,6% річних, тобто на рівень річної інфляції в 7,6%, яка була зафіксована у лютому. Валютні ж депозити мають 0,9% річних.

Водночас більшу дохідність навіть попри зниження ставок демонструють гривневі ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). У лютому їхня середньозважена дохідність на вторинному ринку становила 15,7% річних.

Яку дохідність можуть приносити депозити?