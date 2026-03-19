Из обращения изымают 200 и 500 гривен: НБУ предупредил украинцев

НБУ регулярно изымает из обращения банкноты. Это происходит с целью обновления купюр, находящихся в наличном обращении. Для понимания, в марте 2026 года действующими остаются исключительно гривны 3 и 4 поколений.

Как банкноты выводит из обращения НБУ?

Со 2 марта 2026 года были выведены из обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, сообщает НБУ.

Важно! Эти купюры заменяются на монеты соответствующих номиналов.

С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

– указывает регулятор.

Эти банкноты не нужно выбрасывать, их можно свободно обменять в банках и НБУ. Главное – уложиться в определенные сроки.

Заметим, что из обращения выводятся и банкноты других номиналов. Речь идет о купюрах, относящихся к 3 поколению, сообщает Нацбанк.

Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,

– отмечает регулятор.

К 3 поколению относятся банкноты номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Сейчас эти купюры могут использоваться при расчетах. В то же время такие банкноты не выдаются из касс банков, ними не пополняется оборот.

Что важно знать о выводе из обращения банкнот в Украине?