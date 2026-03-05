А ответ на этот вопрос удивительно прост: в сложные времена для страны именно "реальные" деньги становятся резервом на случай отключения света, проблем со связью или интернетом. Это подтверждает и статистика – так, по данным НБУ, наличные в 2025 году вернули себе роль "страховочного парашюта".

Наличные как стратегический запас: что изменилось в структуре обращения?

И хотя за 9 месяцев 2025 года объем безналичных расчетов превысил 3,4 триллиона гривен, а это рекорд, однако из-за отключения света и проблем со связью бумажные деньги снова стали нужными настолько, что их общая сумма в обращении выросла до 926,3 триллиона гривен на начало 2026 года. Это на 103,9 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году, и почти втрое больше, чем в 2019 году. Фактически украинцы держат наличные как запас на случай, когда техника и терминалы просто не работают.

Структура наличных также говорит сама за себя. Сейчас в обращении, по данным НБУ, 2,6 миллиарда гривен банкнот и 15,2 миллиарда монет. Поэтому на одного украинца приходится примерно 64 банкноты и 193 монеты. Наибольшая доля – в купюры по 500 гривен, а наименьшая – в 50-гривневых. Но главное изменение – это "тысячи". Ведь если в 2022 году банкнота 1 000 гривен составляла лишь 14% обращения, то теперь – более 50%. Люди хранят деньги крупными номиналами, и это уже заметно на государственном уровне.

Другие купюры наоборот исчезают. Количество 200-гривневых банкнот уменьшилось на 17,6%, бумажные "пятерки" и "десятки" – на 8% и 10%. НБУ сознательно заменяет мелкие купюры монетами, потому что они служат дольше. Именно поэтому монеты 5 и 10 гривен стали популярнее на 21% и 29% соответственно. А вот 10 копеек регулятор наоборот изымает из обращения – это дешевле, чем поддерживать их существование.

Себестоимость или износ: что дороже для бюджета?

Вся эта динамика имеет не просто бытовое объяснение, но и вполне конкретную цену для государства. Изготовление денег стоит дорого. Еще несколько лет назад Нацбанк тратил около 12 копеек на изготовление одной банкноты любого номинала. Теперь, по словам доктора экономических наук Натальи Семенченко, одна банкнота обходится в 15 – 20 копеек, а самыми дорогими являются номиналы 500 и 1 000 гривен – из-за сложных элементов защиты. Монеты же стоят в разы больше: от 2 до 3 гривен за штуку. Однако это все равно дешевле, чем в США, где печать 100-долларовой купюры обходится примерно в 3,5 гривны.

Сравним вот такие 2 банкноты: 100 долларов и 100 гривен. Наши обойдутся в уже упомянутые 15 – 20 копеек. А за американский надо будет заплатить более чем 3,5 гривны или 6,5 центов. То есть минимум в 18 раз больше,

– отмечает госпожа Семенченко.

Однако, кроме печати, на бюджет выхода денег в свет влияет еще один аспект – их использование. Некоторые номиналы, несмотря на более дешевую печать, выходят дороже в результате. Например, купюры 200 гривен изнашиваются значительно быстрее, поэтому требуют более частой замены – и это делает их самыми дорогими "в перспективе". То есть вопрос стоимости – не только в себестоимости печати, но и в том, как долго банкнота живет.

Почему чисто безналичный расчет звучит как фантастика для государства?

Поэтому и здесь также, на первый взгляд, было бы уместно сказать, что в будущем, когда военные действия прекратятся, можно спокойно переходить на цифровую гривну, ведь чем больше украинцы платят карточкой, тем меньше банкнот нужно печатать, перевозить, сортировать и заменять. Это экономия на всех уровнях – от производства до инкассации. Однако, как отмечают финансовые эксперты компании GARANT, именно баланс настоящих банкнот и монет с безналичными расчетами строят любую экономику. Слишком много наличных может ускорять инфляцию и уменьшать долю безналичных платежей. А недостаток наличных, наоборот, способен останавливать мелкую торговлю, создавать очереди в банкоматах и замедлять экономическую активность. Поэтому Нацбанк постоянно балансирует между этими двумя крайностями.

Таким образом, борьба между наличными и "цифрой" – это не спор об удобстве. Это вопрос экономической устойчивости. Безналичные платежи уменьшают расходы государства и делают систему более эффективной, но наличные все еще защищают украинцев там, где технологии бессильны. И именно равновесие между этими двумя мирами будет определять, сколько денег Украина будет печатать в будущем и сколько это будет стоить каждому из нас.