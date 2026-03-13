Гривны какого года вывел из обращения НБУ в марте 2026
- НБУ вывел из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов со 2 марта 2026 года.
- Вместо этих банкнот будут использоваться монеты соответствующих номиналов.
НБУ принял решение о выводе из обращения ряда банкнот. Речь идет о купюрах номиналами: 1, 2, 5 и 10 гривен, которые соответствуют образцам 2003 – 2007 годов.
Что важно знать о выводе из обращения этих банкнот?
Эти банкноты официально вышли из обращения со 2 марта, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.
То есть именно с этого дня указанные банкноты использовать для расчетов больше нельзя.
После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.
Вместо этих банкнот будут монеты соответствующих номиналов. Заметим, что эти копейки находились в обращении и раньше. То есть, бумажные деньги и монеты сосуществовали параллельно, теперь ситуация изменилась, указывает НБУ.
Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
– сообщает НБУ.
Какие нюансы есть при обмене этих банкнот?
Обменять эти банкноты можно в уполномоченных банках. К этому перечню относятся: Райффайзенбанк, ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк. Такая опция там доступна до 28 февраля 2029 года. Во всех остальных банках – до 26 февраля 2027 года. В НБУ такой обмен может происходить бессрочно.
К тому же обменять можно любую сумму из указанных банкнот. Комиссия при проведении такой процедуры не взимается.