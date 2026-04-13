Этими банкнотами нельзя рассчитываться в апреле
- Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен выведены из обращения.
- Обмен этих банкнот возможен в НБУ бессрочно, в уполномоченных банках до 28 февраля 2029 года, а в других банках до 26 февраля 2027 года.
Еще со 2 марта 2026 года из обращения официально выведен ряд банкнот. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 10 гривен. Дело в том, что эти купюры заменили на монеты.
Что нужно знать о выводе из обращения этих банкнот?
Со 2 марта эти банкноты при расчетах использовать нельзя, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения Нацбанка Олег Прохода.
Кроме того, он уточнил, что эти банкноты не будут выдаваться из касс. Чтобы не потерять деньги, стоит их обменять. Сделать это можно различными методами, сообщает НБУ.
Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
– сообщил Нацбанк.
В то же время от места, которое вы выберете для обмена, зависит конечный срок, когда это можно сделать:
- в НБУ такая операция разрешена бессрочно;
- в уполномоченных банках (к ним сейчас относятся: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк") – до 28 февраля 2029 года.
Обратите внимание! Такого рода обмен можно осуществить и в других украинских банках, однако надо успеть до 26 февраля 2027 года.
Что еще важно знать об изъятии из обращения банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен?
Процесс изъятия из обращения этих банкнот начался значительно раньше. Для этого их постепенно заменяли на монеты.
Регулятор принял решение о выводе из обращения этих банкнот не просто так. Дело в том, что такие купюры уже считаются изношенными. Соответственно, они нуждаются в замене.
Средний срок годности таких банкнот 2,5 года. А вот монеты могут свободно находиться в обращении 20 – 25 лет. Соответственно, благодаря этой замене, регулятор уменьшает расходы государства и участников наличного обращения.