Именно эти гривны чаще всего подделывают: будьте внимательны
- В 2025 году 80% подделок гривны составляли банкноты номиналом 500 гривен.
- Снижение количества подделок связано с усиленной системой защиты современных банкнот.
Регулятор отмечает, что по результатам 2025 года, количество подделок национальной валюты ощутимо сократилось Для понимания, в 2024 эти объемы были в 3 раза больше.
Какие гривневые купюры в 2025 году подделывали чаще всего?
В прошлом году чаще всего подделывали банкноту 500 гривен. Объемы составляли – 80% от общего количества всех изъятых подделок, сообщает НБУ.
Читайте также Именно эти 50 копеек смогли продать за 20 тысяч: как выглядит такая монета
Других купюр изымали меньше:
- банкноты номиналом 200 гривен – 13% от общего количества;
- 20, 50, 100 и 1000 гривен – банкнот этих номиналов было изъято суммарно 7%.
Интересно! В течение 2021 – 2024 годов больше всего подделывались банкноты образцов 2003 – 2007 годов.
В 2025 купюры современного поколения, то есть, 2014 – 2019 годов, составили 10% от общего количества изъятых банкнот. Регулятор отмечает их плохое качество.
В прошлом году количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составляла лишь 0,2 штуки. В основном эти поддельные банкноты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли,
– указывает НБУ.
Снижение количества подделок может быть связано с тем, что современная валюта имеет усиленную систему защиты. То есть сфальсифицировать ее все труднее.
Как известно, для изготовления гривневых банкнот сейчас используется специальная банкнотная бумага. А для купюр высоких номиналов еще и применяют современные оптически-переменные элементы защиты. Именно они позволяют:
- гражданам – легче проверить купюру;
- а злоумышленникам – помешать подделать деньги.
Что делать, если вы сомневаетесь в том поддельная ли купюра?
Если вы думаете, что купюра поддельная, можно отдать ее на экспертизу. Эту процедуру проводит НБУ, сообщает ресурс "Гаразд".
Какие нюансы об экспертизе нужно знать:
- Чтобы отдать средства на экспертизу, не нужно обращаться именно в подразделение НБУ. Можно осуществить передачу через обычный украинский банк.
- Эта процедура проводится бесплатно.
По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, вам возместят соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными,
– сообщает ресурс.
Более сложная ситуация, если купюру признали фальшивой. Ведь эту банкноту изымают. А информацию о подделке передают в правоохранительные органы.
Какая ситуация с подделкой валюты была в прошлом году?
Как показывает статистика, в 2025 году объемы подделки валюты снизились. Преимущественно, изымались именно доллары – 93% от общего количества. Чаще всего подделывали такие номиналы: 100 долларов – 85% от всех изъятых купюр. А также – 50 долларов – 13% от общего количества.
Подделок евро всего 7% от изъятых поддельных банкнот. Чаще всего фальшивки имели номинал 50 евро.