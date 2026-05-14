Именно эти гривны чаще всего подделывают: будьте внимательны

Регулятор отмечает, что по результатам 2025 года, количество подделок национальной валюты ощутимо сократилось Для понимания, в 2024 эти объемы были в 3 раза больше.

Какие гривневые купюры в 2025 году подделывали чаще всего?

В прошлом году чаще всего подделывали банкноту 500 гривен. Объемы составляли – 80% от общего количества всех изъятых подделок, сообщает НБУ.

Читайте также Именно эти 50 копеек смогли продать за 20 тысяч: как выглядит такая монета

Других купюр изымали меньше:

банкноты номиналом 200 гривен – 13% от общего количества;

20, 50, 100 и 1000 гривен – банкнот этих номиналов было изъято суммарно 7%.

Интересно! В течение 2021 – 2024 годов больше всего подделывались банкноты образцов 2003 – 2007 годов.

В 2025 купюры современного поколения, то есть, 2014 – 2019 годов, составили 10% от общего количества изъятых банкнот. Регулятор отмечает их плохое качество.

В прошлом году количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составляла лишь 0,2 штуки. В основном эти поддельные банкноты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли,

– указывает НБУ.

Снижение количества подделок может быть связано с тем, что современная валюта имеет усиленную систему защиты. То есть сфальсифицировать ее все труднее.

Как известно, для изготовления гривневых банкнот сейчас используется специальная банкнотная бумага. А для купюр высоких номиналов еще и применяют современные оптически-переменные элементы защиты. Именно они позволяют:

гражданам – легче проверить купюру;

а злоумышленникам – помешать подделать деньги.

Что делать, если вы сомневаетесь в том поддельная ли купюра?

Если вы думаете, что купюра поддельная, можно отдать ее на экспертизу. Эту процедуру проводит НБУ, сообщает ресурс "Гаразд".

Какие нюансы об экспертизе нужно знать:

Чтобы отдать средства на экспертизу, не нужно обращаться именно в подразделение НБУ. Можно осуществить передачу через обычный украинский банк.

Эта процедура проводится бесплатно.

По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, вам возместят соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными,

– сообщает ресурс.

Более сложная ситуация, если купюру признали фальшивой. Ведь эту банкноту изымают. А информацию о подделке передают в правоохранительные органы.

Какая ситуация с подделкой валюты была в прошлом году?