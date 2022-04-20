Официальный курс валют

В среду, 20 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,58 гривны за евро. Это на 4 копейки меньше, чем днем раньше.

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В то время как польский злотый тоже подешевел. Курс валюты остановился на уровне 6,79 гривны за злотый. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Британский фунт стерлингов по состоянию на 20 апреля стоит 38,08 гривны за фунт. Это на 7 копеек больше, чем во вторник.

Наличный курс валют

Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 19 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 30,74 гривны, продажа – 32,01 гривны.

Евро: покупка – 33,09 грн, продажа – 34,59 грн.

Злотый: покупка – 7,16 грн, продажа – 7,52 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 39,70 грн, продажа – 42,56 грн.

НБУ ослабил валютные ограничения

Национальный банк Украины заморозил курс американского доллара еще 24 февраля. В этот день Россия напала на Украину. До конца войны курс доллара США будет на уровне 29,25 гривны за доллар. В то же время теперь банки имеют возможность продавать валюту населению. Они могут устанавливать курс валют не больше, чем на 10% от официального. Таким образом, максимальная цена, по которой банки могут продавать доллар, – 32,18 гривны.

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