В пятницу, 15 апреля, Нацбанк установил официальный курс одного евро на уровне 31,80 гривны. Валюта подорожала на 11 копеек, чем днем ранее, информирует 24 канал.

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Официальный курс валют 15 апреля

В то же время польский злотый подорожал на 3 копейки с 14 апреля. На сегодня валюта стоит 6,85 гривны. Тогда как британский фунт стерлингов стоит 38,38 гривны, что на 35 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Обратите внимание! Нацбанк заморозил курс доллара с 24 февраля. До победы Украины и окончания военного положения стоимость американской валюты будет оставаться на уровне 29,25 гривны за доллар.

Наличный курс

По данным finance.ua наличный курс валют в Украине по состоянию на 15 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 29,25 гривны, продажа – 30,59 гривны.

Евро: покупка – 31,89 гривны, продажа – 33,40 гривны.

Злотый: покупка – 7,19 гривны, продажа – 7,54 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 39,16 гривны, продажа – 43,15 гривны.

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