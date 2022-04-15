У п'ятницю, 15 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс одного євро на рівні 31,80 гривні. Валюта подорожчала на 11 копійок менший, ніж днем раніше, інформує 24 канал.

Варте уваги Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів

Офіційний курс валют 15 квітня

Водночас польський злотий подорожчав на 3 копійки з 14 квітня. На сьогодні валюта коштує 6,85 гривні. Тоді як британський фунт стерлінгів коштує 38,38 гривні, що на 35 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Зверніть увагу! Нацбанк заморозив курс долара з 24 лютого. До перемоги України та закінчення воєнного стану вартість американської валюти буде залишатися на рівні 29,25 гривні за долар.

Готівковий курс

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 15 квітня виглядає наступним чином:

Долар: купівля – 29,25 гривні, продаж – 30,59 гривні.

Євро: купівля – 31,89 гривні, продаж – 33,40 гривні.

Злотий: купівля – 7,19 гривні, продаж – 7,54 гривні.

Фунт стерлінгів: купівля – 39,16 гривні, продаж – 43,15 гривні.

Актуально – Звернення Зеленського від 14 квітня: дивитися відео