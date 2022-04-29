Гривна продолжает укрепляться: сколько стоят евро и злотый

Ситуация на валютном рынке остается стабильной, несмотря на войну в Украине. НБУ установил официальный курс валюты на 29 апреля. Украинская гривна продолжает укреплять свои позиции по евро, злотому и фунту стерлингов.

Официальный курс валют

В пятницу, 29 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,69 гривны за евро. Это на 28 копеек меньше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже подешевел. Однако всего на 4 копейки: теперь его курс составляет 6,54 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 36,36 гривны за фунт. Это на 40 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 29 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,47 гривны, продажа – 32,28 гривны.

Евро: покупка – 33,05 гривны, продажа – 34,07 гривны.

Злотый: покупка – 7,38 гривны, продажа – 7,68 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,36 гривны, продажа – 43,85 гривны.

Следует заметить, что гривна так сильно укрепляется, поскольку НБУ установил фиксированный курс доллара, а все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке. Поскольку доллар сейчас максимально крепкий, то курс гривны по отношению к другим валютам тоже растет.

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