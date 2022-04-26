Официальный курс валют

Во вторник, 26 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,45 гривны за евро . Это на 21 копейку меньше, чем было в понедельник, 25 апреля.

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Польский злотый также подешевел – на 6 копеек: теперь его курс составляет 6,77 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 37,30 гривны за фунт. Это на 44 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако теперь банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 26 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,07 гривны, продажа – 31,97 гривны.

Евро: покупка – 33,37 гривны, продажа – 34,63 гривны.

Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,51 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,55 гривны, продажа – 43,00 гривны.

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