Офіційний курс валют

У вівторок, 26 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,45 гривні за євро. Це на 21 копійку менше, ніж було у понеділок, 25 квітня.

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Польський злотий також подешевшав – на 6 копійок: тепер його курс становить 6,77 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 37,30 гривні за фунт. Це на 44 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте тепер банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 26 квітня виглядає так:

Долар: покупка – 31,07 гривні, продаж – 31,97 гривні.

Євро: покупка – 33,37 гривні, продаж – 34,63 гривні.

Злотий: покупка – 7,32 гривні, продаж – 7,51 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,55 гривні, продаж – 43,00 гривні.

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