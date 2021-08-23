Руководительница департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак заявила, что последние семь дней ситуация на валютном рынке в целом была сбалансированной.

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Что происходило с долларом на прошлой неделе

Как и прогнозировали, экспортеры активно продавали валюту в течение первой половины недели ради уплаты налогов за квартал. Еще одним важным фактором влияния на валютном рынке стало заключение сделок на 315 миллионов долларов в системе Bloomberg в понедельник. Этот день стал днем наибольшее давление для доллара.

В тот день Нацбанк с целью сбалансирования спроса и предложения выкупил в резервы по меньшей мере 100 миллионов долларов, а гривна к концу дня укрепилась до 26,60 гривны за доллар, обновив 14-месячный рекорд,

– добавила Анна Волуйчак с Юнекс Банка.

Експерт отметила, что во вторник и среду на рынке зафиксировали диссонанс предложения и спроса: последний начинал расти, а предложения валюты становилось все меньше. Ситуация изменилась в четверг, когда активизировались импортеры, которые должны были завершить расчеты по контрактам в преддверии длинных выходных.

Что будет влиять на курс в течение этой недели

Фактор ОВГЗ

В общем длительные выходные положительно повлияют на позиции украинской гривны . В среду на рынок попадет валютная выручка за два дополнительных нерабочих дня, поэтому это поддержит объем предложения. Кроме того, темпы сокращения объема ОВГЗ-портфеля нерезидентов на прошлой неделе существенно замедлились. К тому же на этой неделе не запланировано крупных погашений по старым выпускам гособлигаций, и вполне вероятно аналогичная картина будет наблюдаться и со среды по субботу.

Поэтому давления на гривну от покупки валюты нерезидентами я не прогнозирую,

– отметила Анна Волуйчак с Юнекс Банка.

Прогноз курса валют на неделю / Фото Unsplash

Как ОВГЗ влияет на курс Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций. Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну.

Другие факторы

Однако, ситуация на валютном рынке зависит и от других важных факторов, баланс которых свидетельствует о росте курса в ближайшие дни. Главный фактор влияния – усиление деловой активности, что приведет к новой волне спроса на валюту среди импортеров. Тогда как укрепление девальвационных настроений будет заставлять покупателей спешить с заключением новых контрактов.

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Зато экспортеры будут пытаться как можно позже продавать свою выручку, чтобы получить больше гривны. Тем более, что возможностей для этого у них будет немало:

Госказначейство начнет большие выплаты возмещения НДС (компенсация государством суммы налога на добавленную стоимость) .

. Рост котировок также поддержат спекулятивно настроенные участники рынка.