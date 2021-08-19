Федеральная резервная система США заявила о возможном сокращении масштабных стимулов для экономики. Это способствует укреплению американского доллара, тогда как стоимость золота начала падать, поскольку слитки стали слишком дорогими для владельцев валюты.

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Золото падает в цене

Прогнозируют, что тенденция к снижению стоимости золота будет актуальной на фоне укрепления национальной валюты США. Для того, чтобы драгоценный металл вновь превысил отметку в 1800 долларов необходимо, чтобы ФРС продолжала свою кампанию по денежно-кредитной и фискальной поддержки и снижения склонности к риску.

Согласно данным CNBC , цена золота упала на 0,5% до 1778 долларов за одну унцию, а стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,2% до 1,780 долларов .

Несмотря на то, что золото рассматривается как защита от инфляции и деградации валюты, отмена стимулов для экономики от ФРС охватило бы оба эти условия, одновременно уменьшив привлекательность драгоценного металла. Аналитик рынка от компании Kinesis Карло Альберто Де Каза заявил, что с технической точки зрения первой зоной поддержки может стать цена золота на уровне 1760 долларов , тогда как ключевая зона сопротивления будет равняться 1790 долларов за унцию.

Зоны поддержки и сопротивления Зона поддержки – это когда цена ценной бумаги, актива падает до прогнозируемого минимума. Зона сопротивления – это диапазон цен достигается, когда цена ценной бумаги, актива возрастает до прогнозируемого ближайшего максимума.

Актуальная стоимость золота / Инфографика GoldHub

Новый рекорд доллара США

Американский доллар взлетел до девятимесячного максимума, когда мировые рынки впали в ступор после того, как ФРС решила продемонстрировать, что политики ожидают уменьшения масштабных экономических стимулов к концу года. По данным MarketWatch , индекс доллара, иллюстрирующий соотношение нацвалюты США к корзине из шести ключевых валют мира (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк) остановился на уровне 93,502 , это самый высокий уровень с 5 ноября прошлого года. По состоянию на 18:35 19 августа индекс доллара равен 93,48.

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