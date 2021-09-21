Гривна неожиданно укрепилась: когда ожидать падения

На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 0,4%. Что на это повлияло, и какого курса ожидать на этой неделе, с 21 по 24 сентября, рассказали финансовые аналитики.

Во вторник, 21 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,71 гривны. В общем прошедшая неделя была очень сбалансированным. С одной стороны на гривну давило сокращение портфеля нерезидентов в ОВГЗ на 2 миллиарда гривен и оживление импортеров. Но большие продажи экспортеров перекрывали этот дефицит, поэтому гривна была относительно стабильной.

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Рынок на прошлой неделе оставался достаточно спокойным и флейтовав (оставался в узком диапазоне торгов) в коридоре 26,62 – 26,74,

– рассказал Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Финансисты, опрошенные 24 каналом, убеждены, что эта неделя может стать началом ослабления гривны, правда, незначительного. Среди факторов аналитики ICU выделяют:

приближение конца месяца и необходимость платить ежемесячные налоги, ведь это может увеличить предложение валюты на рынке;

с одной стороны увеличение спроса от импортеров, а с другой – увеличение предложения от аграриев-экспортеров, что будет балансировать рынок.

Поэтому в ближайшее время курс гривны останется в коридоре 26,5 – 27 с возможным незначительным ослаблением из-за увеличения импорта и высоких цен на товары его энергетической составляющей. Тарас Котович, Александр Мартыненко аналитики ICU

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, к факторам добавляет еще психологические факторы. По ее словам, достаточно существенное укрепление гривны в сентябре стало неожиданным для многих участников рынка. И пока они в основном ожидают перехода к постепенному росту курса доллара.

Предпосылки в конце сентября для этого действительно есть. Поэтому я ожидаю усиления волатильности на торгах на следующей неделе и оживление спекулятивно настроенных участников,

– рассказала эксперт.

Каким будет курс доллара до 24 сентября