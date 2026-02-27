Украина продала 20-летнее спецразрешение на месторождение ценного минерала одной из стран

Было продано 20-летнее специальное разрешение на добычу графитовых руд на участке Майданская Буртинского месторождения графитовых руд. Оно находится в Хмельницкой области.

Кто получил разрешение на добычу?

Победителем аукциона стало ООО Солартек Эско. Эта компания предоставила предложение – на 31,7 миллиона гривен, сообщается в системе ProZorro.

Интересно, что стартовая цена продажи составляла – 12,1 миллиона гривен. Участие в аукционе также принимало предприятие Оптима-ресурс, они предложили 12,2 миллиона гривен.

Важно! Фактически, разрешение получила чешская компания. Конечными бенефициарами ООО Солартек Эско через чешский Solartec Holding являются граждане Чехии. Уже известны и их имена: Матей Ржегак и Либора Бечички.

Как известно, Solartec Holding осуществляет деятельность в области фотоэлектрических систем на территории:

Чехии;

Украины;

Польши;

Словакии;

Болгарии;

Румынии.

Данные Nadra.info показывают, что, по состоянию на ноябрь 2025 года, в Украине было залицензировано всего 4 участка недр, где есть залежи графита. К тому же:

единственным производителем графита в Украине, фактически, является группа – Завалловский графит;

сейчас эту группу контролирует австралийская Volt Resources.

Обратите внимание! Завалловский графит, как известно, связан с семьей экс-главы Укрзализныци Михаилом Костюком.

Графит входит в перечень полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности Украины,

– говорится в решении СНБО 2021 года.

Что известно о запасе графита в Украине?

Если опираться на государственный баланс запасов полезных ископаемых, известно, что по состоянию на начало 2026 года, утвержденные запасы графитовой руды на участке Майданская Буртинского месторождения составляют – 25,535 миллиона тонн. В то же время перспективные ресурсы этого сектора ощутимо больше – 40,316 миллиона тонн.

А, Госгеонедра показывают, что графитовые запасы в Украине в целом составляют почти – 343 миллионов тонн руды. При чем, содержание природного графита составляет 4 – 10%.

Интересно! По уровню графитовых запасов Украина входит в ТОП 5 стран мира.