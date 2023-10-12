Директор Финансового департамента Международного валютного фонда Виктор Гаспар представил доклад "Финансовый мониторинг". Согласно прогнозу экспертов, к 2026 году государственный долг Украины будет расти.

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МВФ о госдолге Украины

Прежде всего отмечают, что по итогам 2023 года государственный долг составит 88,1% ВВП Украины. В то время как в 2024 и 2025 годах этот показатель будет составлять 98,6% и 100,7% от внутреннего валового продукта соответственно.

Для сравнения, до полномасштабного вторжения ситуация выглядела так:

Госдолг Украины в 2021 году составил 48,9%;

В прошлом году страна завершила с показателем на уровне 78,5%.

Что такое ВВП Это один из важнейших показателей развития экономики страны, освещающий результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов в области материального и нематериального производств.

Однако с 2026 года МВФ ожидает, что ситуация изменится и государственный долг Украины будет уменьшаться. В частности, по расчетам специалистов, в 2028 году этот показатель упадет до 94,6%.

24 Канал также сообщал, что Всемирный банк одобрил украинскую систему Prozorro. Следовательно, этот инструмент можно будет использовать для национальных и международных тендеров для проектов, которые финансирует банк.