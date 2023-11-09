Государственные банки принесли 65% прибыли в банковский сектор

В этом году правительство получит рекордные дивиденды по прибыли банковского сектора. Преобладающую часть поступлений составили доходы государственных банков.

Рекордный показатель

Международная помощь, получаемая государством, распределяется преимущественно через государственные банки. Поэтому именно государственные банки сгенерировали 65% прибыли сектора за 9 месяцев полномасштабного вторжения. Доходы государственных банков являются основным источником дополнительных поступлений в госбюджет.

Читайте также Украинская экономика начала восстанавливаться: что об этом говорит МВФ

Начисленный за девять месяцев налог на прибыль банковской системы превысил годовой показатель 2021 года, который до сих пор считался прибыльным.

Средства, полученные банками, будут оставаться в системе через установленный в период военного состояния запрет для частных банков на распределение доходов:

Поэтому эта прибыль остается у банков для повышения их устойчивости и поддержки дальнейшего более активного кредитования. Лишь устойчивые банки способны обслуживать экономику и возвращать вклады населению, поддерживать восстановление страны.

- объясняют в НБУ.

Дополнительный налог на прибыль

Кроме того, активизация работы банков на внутреннем долговом рынке (инвестирование в ОВГЗ) позволила обойтись без "печати" денег. Следовательно, в 2023 году Украина обходилась без эмиссионного финансирования бюджетного дефицита.

Учитывая то, что природа прибыли банков в этом году не стандартная, Национальный банк поддерживает законодательное введение дополнительного налога на доходы банков как временный шаг в условиях войны,

- добавляют в НБУ.

В целом, платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,4 миллиарда гривен за аналогичный период прошлого года. Главным образом, на прибыльность сектора повлиял рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов.